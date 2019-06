Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mücke (Vogelsberg) haben am drei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag laut Polizei rauchend auf seinem Sofa eingeschlafen. Er wurde durch den Qualm geweckt und alarmierte zwei Anwohner. Beim Versuch zu löschen wurden die drei leicht verletzt.