Durch die Explosion einer Gaskartusche sind in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) zwei Menschen verletzt worden.

Die Kartusche stand in der Nähe eines Gasgrills wie die Polizei mitteilte. Die beiden Verletzten - eine 46-jährige Frau und ein 51 Jahre alter Mann - kamen am Donnerstagabend mit Verbrennungen in ein Krankenhaus.