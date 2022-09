Ein 33 Jahre alter Mann ist in der Nacht zum Montag in Frankfurt festgenommen worden, nachdem er an der Konstablerwache zwei 19 und 20 Jahre alte Männer zunächst homophob beleidigt und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte.

Zudem schlug er dem 19-Jährigen noch mit einer Glasflasche ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Beide Männer wurden bei dem Angriff verletzt.