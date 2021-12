Bei einer Auseinandersetzung vor einer Disko in der Frankfurter Innenstadt sind zwei Männer mit Messerstichen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, die Mordkommission ermittelt.

Mehrere Gäste des Hiphop-Clubs "La Louve" in der Frankfurter Innenstadt waren am frühen Sonntagmorgen in dem Lokal in Streit geraten. Dieser verlagerte sich in der Folge nach draußen, wie die Polizei mitteilte. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden gegen 5.30 Uhr zwei 27 und 29 alte Männer mit einem Messer verletzt.

Festnahme am Flughafen

"Eine Person wurde schwer, die andere leicht verletzt", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Beide Männer kamen ins Krankenhaus. Die Polizei leitete eine umfangreiche Fahndung ein - und nahm schließlich am Sonntagvormittag einen 24 Jahre alten Tatverdächtigen am Frankfurter Flughafen fest.

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes auf. Weitere Einzelheiten sowie die Hintergründe der Tat und des Streits waren zunächst noch unklar. Die Diskothek "La Louve" befindet sich in der Brönnerstraße nahe der Einkaufsmeile Zeil in den Räumlichkeiten des ehemaligen Szeneclubs "Travolta".