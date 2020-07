Bei der Kollision mit einer Schutzplanke auf der L3325 sind zwei Männer bei Mücke (Vogelsberg) schwer verletzt worden.

Der 39 Jahre alte Motorradfahrer und sein 36-jähriger Sozius kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Demnach war der Fahrer am Mittwochabend in einer Linkskurve nach rechts von der Spur abgekommen. Die Ursache war noch unklar.