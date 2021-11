Durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Bad Nauheim (Wetterau) sind am Montagnachmittag zwei Bewohner leicht verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitten beide Rauchgasvergiftungen. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, die Ursache noch unklar. Infolge der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.