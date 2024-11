Verletzte durch Reizgas an Schule in Großenlüder

Eine Haupt- und Realschule in Großenlüder ist am Dienstag geräumt worden, nachdem ein Reizstoff in einem Toiletten-Bereich versprüht wurde.

Veröffentlicht am 26.11.24 um 12:44 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizei war ein Großaufgebot im Einsatz. Demnach klagten 17 Schülerinnen und Schüler über Übelkeit und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Wer das Gas - vermutlich Pfefferspray - versprühte, ist noch nicht bekannt.