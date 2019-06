Ein 57-Jähriger und seine 48 Jahre alte Begleiterin in Lampertheim (Gergstraße) sind offenbar durch Schüsse aus einer Soft-Air-Waffe verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, befanden sich die beiden am Samstagabend im Stadtpark, als sie plötzlich Schmerzen im Gesicht und am Rücken verspürten. Sie erlitten kleine Blutungen und Rötungen. Die Polizei ermittelt.