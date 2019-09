Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B486 bei Rödermark (Offenbach) ist eine Autofahrerin verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 57-Jähriger am Freitag nach links zur B45 abbiegen und kollidierte dabei mit der entgegenkommenden 22-Jährigen. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt etwa 22.000 Euro.