In der Nacht zum Montag ist in einem Mehrfamilienhaus in der Kasseler Innenstadt ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei dem Brand zwei Bewohner leicht verletzt. Die Wohnung im ersten Stockwerk, in der das Feuer ausbrach, ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Wieso es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.