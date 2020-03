Eine 52 Jahre alte Autofahrerin ist am Samstag auf der B38 in Mörlenbach (Bergstraße) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Wagen eines 51-Jährigen zusammengestoßen.

Sie wurde dabei laut Polizei schwer verletzt. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.