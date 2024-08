Verletzte nach Schreckschüssen in Fulda

Nach Schüssen aus einer Schreckschusswaffe am Dienstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Fulda hat die Polizei am Donnerstag Angaben zu den Verletzten gemacht.

Demnach erlitten mindestens sechs Menschen leichte Verletzungen durch die Knallgeräusche. Ein 21-jähriger Tatverdächtiger war vorübergehend festgenommen worden.