In zwei in Mehrfamilienhäusern haben in der Nacht Wohnungen gebrannt. Es gab mehrere Verletzte und eine Tote. In Frankfurt starb eine Frau, in Bad Nauheim sprang ein Mann in Panik aus dem Gebäude.

Bei zwei Bränden hat es in der Nacht zum Montag mehrere Verletzte und eine Tote gegeben. In Bad Nauheim (Wetterau) brannte ein Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der Polizei sprang ein 36 Jahre alter Mann in Panik aus dem ersten Stock des Hauses. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Einsatzkräfte in Bad Nauheim. Bild © 5vision.media

Den Angaben zufolge befand sich in dem Gebäude eine Holztreppe, die von den Flammen zum Teil zerstört wurde, sodass es keinen Weg mehr ins Freie gab. Mit einer Drehleiter brachten die Einsatzkräfte vier weitere Menschen und einen Hund aus dem zweiten Stock ins Freie. Fünf Menschen kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.

Die Brandursache war am Morgen noch unklar, die Löscharbeiten gestalteten sich laut Polizei als schwierig, weil die Rückseite des Hauses schwer zugänglich sei. Der entstandene Schaden liege bei einer halben Million Euro. Zusätzlich habe das Löschwasser im Nachbarhaus einen Schaden von 200.000 Euro verursacht.

38 Jahre alte Frau gestorben

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen starben eine 38 Jahre alte Frau und ein Hund bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Ursache für das Feuer war noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Knapp 70 Bewohner mussten das Haus für die Löscharbeiten verlassen, die nach rund 40 Minuten abgeschlossen waren.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam eine Frau ums Leben. Bild © 5vision.media

Da sich der Brand hauptsächlich auf eine Wohnung im fünften Stock beschränkt hatte, konnten die Bewohner nach Abrücken der Einsatzkräfte zurück in ihr Zuhause. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.