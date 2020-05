Passanten haben in Bad Hersfeld einen verletzten 61-Jährigen auf dem Gehweg gefunden.

Der Mann hatte stark blutende Wunden im Kopf- und Gesichtsbereich, als er am am Freitagabend vor einem Haus liegend gefunden wurde. Was genau dem Mann zuvor passiert ist, ist nach Polizeiangaben vom Samstag unklar.