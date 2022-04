Verletzter bei Brand in Bad

4.000 Euro Schaden Verletzter bei Brand in Bad

Beim Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Nauheim (Groß-Gerau) ist in der Nacht zum Dienstag ein 20-Jähriger leicht verletzt worden.

Laut Polizei war das Feuer aus noch unbekannter Ursache im Bad ausgebrochen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Sachschaden: rund 4.000 Euro.