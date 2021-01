Verletzter bei Brand in Firma

Beim Brand in einem Metallverarbeitungsbetrieb ist am Mittwoch in Seligenstadt (Offenbach) ein Mensch verletzt worden.

Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Halle des Unternehmens ausgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist nach Polizeiangaben noch unklar.