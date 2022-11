Bei einer Schlägerei vor einem Schnellimbiss in der Gräfenhäuser Straße in Darmstadt ist am Sonntagmorgen ein 17-Jähriger verletzt worden.

Laut Polizei war der Jugendlich aus einer Gruppe von sieben bis zehn Personen heraus attackiert worden. Er erlitt Verletzungen am Kopf. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war zunächst unklar.