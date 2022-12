Verletzter bei Schlägerei in Gaststätte

Wiesbaden Verletzter bei Schlägerei in Gaststätte

In einer Gaststätte in Wiesbaden ist bei einer Schlägerei in der Nacht zum Sonntag ein Mann verletzt worden.

Laut Polizei hatte der aggressive 23-Jährige die Prügelei ausgelöst. Unter anderem soll er eine am Tisch sitzende Frau attackiert haben. Mehrere Gäste kamen der Frau zur Hilfe, einer schlug dem 23-Jährigen im Verlauf der Schlägerei ein Glas auf den Kopf, so dass er ins Krankenhaus musste.