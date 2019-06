Mann am Kopf verletzt

Bei einem Streit in Bensheim (Bergstraße) ist am Montagabend ein Mann am Kopf verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei versuchte ein 36-Jähriger einem 51-Jährigen eine Tüte mit Leergut zu stehlen und schlug ihm dabei ins Gesicht. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Auch sich selbst verletzte der Angreifer mit Schlägen. Er kam in die Psychiatrie.