Verletzter Mann in Zug

Notfall Verletzter Mann in Zug

Ein verletzter Mann in Borken (Schwalm-Eder) ist am Samstag von einem mitreisenden Arzt in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Frankfurt nach Kassel behandelt worden.

Am Bahnhof Borken waren Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Hintergründe waren unklar.