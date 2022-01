Verletzter nach Brand in JVA

Feuer in Zelle

Bei einem Brand in einer Einzelzelle der JVA in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Donnerstag ein Insasse verletzt worden.

Das sagte ein Sprecher des Justizministeriums dem hr. Die Brandursache und die Schwere der Verletzungen waren zunächst unklar, der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert.