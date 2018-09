Tatort in Königstein: In einer Bankfiliale ist ein Geldautomat gesprengt worden.

Tatort in Königstein: In einer Bankfiliale ist ein Geldautomat gesprengt worden. Bild © Michael Seeboth (hr)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Königstein im Taunus hat die Polizei einen Mann festgenommen. Er hatte sich in einer Gartenlaube versteckt und die Flucht nicht unbeschadet überstanden.

Drei Täter sollen es gewesen sein, die am frühen Sonntagmorgen den Geldautomaten einer Bankfiliale mitten in Königstein (Hochtaunus) in die Luft jagten. Nun sind die Ermittler sich sicher: Einen der Männer haben sie geschnappt. Der Verdächtige sei in einer Gartenlaube festgenommen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mit. Der 29-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Mann war verletzt, was vermutlich auf einen Unfall mit dem Fluchtauto zurückzuführen ist. Die Täter waren nach der Automatensprengung laut Polizei mit einem "hochmotorisierten" Auto davongerast und dann auf der B8 zwischen Königstein und Kelkheim (Main-Taunus) gegen eine Leitplanke geprallt.

Fenster zersplitterten

Die Automatenknacker flohen daraufhin zu Fuß, die Polizei fahndete auch mit einem Hubschrauber nach ihnen. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie es mit einer gut organisierten Diebesbande zu tun haben. Zwei der Täter sind noch auf der Flucht.

Durch die Explosion wurde das Gerät vollständig zerstört. Die Täter konnten mit mehreren Geldkassetten fliehen. Zur Höhe der Beute und des entstandenen Schadens am Automaten und Gebäude konnten die Ermittler zunächst keine Angaben machen.

Sendung: hr-iNFO, 17.09.2018, 12.00 Uhr