Seit zwei Wochen Vermehrt Bombendrohungen in Hessen

Seit etwa 14 Tagen kommt es in Hessen vermehrt zu Bombendrohungen gegen Unternehmen und Behörden.

Das teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Die Drohschreiben werden demnach per Mail mit dem Betreff "Hör mir besser zu!!!" verschickt. Der Absender fordert jeweils 20.000 Dollar in Bitcoins. Werde nicht gezahlt, soll angeblich eine im Gebäude versteckte Bombe explodieren.

Nach bisherigen Ermittlungen bestehe jedoch keine konkrete Gefährdung, der Absender wolle seine Opfer wohl nur verunsichern.