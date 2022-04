Polizeibeamte haben am Montag einen 29-Jährigen in seiner Wohnung in Gernsheim (Groß-Gerau) überwältigt und ihn in eine psychiatrische Klinik einweisen lassen.

Der Mann hatte den Beamten zufolge seine Vermieterin wegen Mietstreitigkeiten mit einem Messer bedroht und sich dann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Mehrere Streifenpolizisten und ein Rettungsdienst waren im Einsatz.