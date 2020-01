Seit Oktober wird in Frankfurt eine 43 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei vermutet, dass ihr Ehemann sie getötet hat. Nach der Leiche suchen die Ermittler nun auf einer Deponie in verbrannten Müllresten.

Mehr als 20.000 Tonnen Schlacke will die Frankfurter Polizei auf einer Mülldeponie in Flörsheim-Wicker (Main-Taunus) durchsuchen. Sie hofft, dort die sterblichen Überreste einer 43-Jährigen zu finden, die seit dem 23. Oktober 2019 in Frankfurt vermisst wird, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten .

Die Ermittler sind sich ziemlich sicher, dass die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Verdächtigt wird ihr Ehemann, der Mitte November festgenommen wurde und der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Der 37-Jährige soll seine Frau getötet haben, um frei für seine neue Beziehung zu sein. Gestanden hat er die Tat bislang nicht.

Suche im Müll könnte sich über Wochen hinziehen

Mehrere Beamte sollen im Schichtdienst den verbrannten Müll durchsuchen, der über Rüttelbänder läuft. Die Beamten gehen davon aus, dass das mehrere Wochen dauern könnte. Eine Hundertschaft hatte im November bereits ein Waldgebiet in Frankfurt-Nied durchkämmt, allerdings ohne Erfolg.

Die Polizei hofft außerdem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie veröffentlichte am Montag Fotos von der Vermissten sowie einem von ihr genutzten Fahrzeug . Die Ermittler interessiert insbesondere, ob jemand die Frau noch nach dem 23. Oktober gesehen hat.

