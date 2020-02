Eine verschwundene 85-Jährige hat am Montagabend in Rüsselsheim eine große Suchaktion ausgelöst.

Sie wurde am späten Abend in einer Spielothek gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie sei müde aber glücklich in ihre Seniorenresidenz zurückgekehrt, die sie am Nachmittag verlassen hatte.