Vermisstenfall in TV-Sendung

"Aktenzeichen XY ... ungelöst Vermisstenfall in TV-Sendung

Der Vermisstenfall Samira Semic aus Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) ist am Mittwoch Thema in der ZDF- Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst", wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die 34 Jahre alte Frau wird seit dem 28. Juli diesen Jahres vermisst. Die Ermittler schließen nicht aus, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde.