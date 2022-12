Vermisster 82-Jähriger tot in Kassel aufgefunden

Keine Hinweise auf Fremdverschulden Vermisster 82-Jähriger tot in Kassel aufgefunden

Ein vermisster Bewohner eines Seniorenheims ist am Montag in einem Wald in Kassel tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Passanten den Mann in einem Wald im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe. Die Polizei ermittelt die Todesursache, Hinweise auf Fremdverschulden gab es zunächst nicht. Der Tote wohnte in einem Seniorenheim.