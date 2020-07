Zehn Wochen lang war nach einem 19-Jährigen aus Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) gesucht worden.

Jetzt haben Familienangehörige den Vermissten tot in seinem verunglückten Auto gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, lag das Wrack in einem Gebüsch bei Klein-Auheim in Höhe der Anschlussstelle B45.