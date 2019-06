Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

In Dillenburg haben Polizisten die Leiche eines 48 Jahre alten Mannes gefunden. Die Ermittler vermuten ein Gewaltverbrechen. Seine Ehefrau wurde festgenommen.

In einem Waldstück bei Dillenburg (Lahn-Dill) ist am Sonntagabend die Leiche eines 48-Jährigen gefunden worden. Der Mann war am gleichen Tag als vermisst gemeldet worden. Bei dem dem Mann zuhause hatten sich laut Polizei erste Hinweise ergeben, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Die Ermittler befragten auch die Ehefrau. Sie habe die Polizisten dann zum Ablageort der Leiche geführt – einem Waldstück zwischen Dillenburg und Eschenburg. Die 46-jährige Ehefrau wurde daraufhin festgenommen. Wie der Mann zu Tode kam, war am Montag noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.