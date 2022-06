Vermisster tot in Waldsee bei Mengerskirchen gefunden

Vergangene Woche wurde ein Rentner am Waldsee in Mengerskirchen-Probbach vermisst. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Einsatzkräfte fanden seine Leiche.

Zehn Tage dauerte die Suche nach einem 79 Jahre alten Mann aus Beselich, der am vergangenen Donnerstag im Waldsee bei Mengerskirchen-Probbach (beide Limburg-Weilburg) schwimmen ging und nicht wieder auftauchte.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann unter Wasser geriet. Doch die Suche blieb zunächst erfolglos - bis zum Samstag. Von einem Boot aus hätten Einsatzkräfte den See noch einmal mit einem Tiefensonar abgesucht, sagte ein Polizeisprecher dem hr. Dabei sei die Leiche des Vermissten schließlich geortet und gegen 17 Uhr aus dem See geborgen worden.

Baden im See wieder erlaubt

Der Probbacher Waldsee war seit dem Badeunfall gesperrt. Am Sonntag soll er wieder freigegeben werden, wie Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) ankündigte.

Bereits am Samstag vor zwei Wochen war ein Mann in Wiesbaden tot aus dem Rhein geborgen worden. Ein Sechsjähriger hatte nach einem Badeunfall in Griesheim (Darmstadt-Dieburg) mehr Glück: Er konnte gerettet werden.

