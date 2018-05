Vor einer Woche verschwand ein 33-Jähriger beim Baden im Kasseler Bugasee. Nun ist die Leiche des Mannes entdeckt worden.

Der seit einer Woche vermissten Schwimmer aus Kassel ist tot aufgefunden worden. Ein städtischer Mitarbeiter entdeckte den toten 33-Jährigen am Dienstagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe gerade Malerarbeiten auf einer Fußgängerbrücke ausgeführt, als er die auf dem Buga-See treibende Leiche sah.

Die Feuerwehr barg den Toten. Die Vermutung, dass es sich um den gesuchten Schwimmer handelte, bestätigte sich rasch. Die Kriminalpolizei geht nach eigenen Angaben weiterhin davon aus, dass der Mann Opfer eines Badeunfalls wurde. Hinweise auf andere Todesumstände gibt es nicht. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob eine Obduktion vorgenommen werden soll.

Ein Fahrrad und Kleidung

Der Mann hatte sich am Montag vor einer Woche auf dem Buga-Gelände zum Sport verabredet. Zu dem Treffen kam es nicht. Als sich Angehörige einen Tag später auf die Suche machten, fanden sie sein Fahrrad samt ablegter Kleidung in der Nähe des Badestrands. Nicht weit von dieser Stelle entfernt ist der Leichnam nun aufgetaucht.

Feuerwehr, Technischer Hilfsdienst und Wasserschutzpolizei hatten nach dem Vermissten gesucht. Doch der Einsatz von Tauchern und einer Rettungshundestaffel, von Spezialbooten und einem Hubschrauber brachten nichts.

Der See, in dem Mann starb, liegt in der Fuldaaue im Südosten Kassels. In dem Naherholungsgebiet fand 1981 die Bundesgartenschau statt.

