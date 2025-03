Taucher suchen in Lahn nach vermisstem Kind

Die Suchaktion in Weilburg geht weiter: Spezialtaucher von Polizei und Feuerwehr haben am Freitag in der Lahn nach dem seit Dienstag vermissten Pawlos gesucht. Neue Erkenntnisse gab es dabei nicht. "Leider haben sich hier keine neuen Hinweise ergeben", sagte eine Polizeisprecherin.