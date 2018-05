Im Frankfurter Stadtwald haben Unbekannte vermutlich Giftköder ausgelegt. Nun untersucht der Förster das verdächtige Granulat. Hundebesitzer sollten vorsichtig sein.

Zwischen der Darmstädter Landstraße und der Mörfelder Landstraße war der Stadtwald übersäht mit rötlichem Granulat. Bild © Polizeipräsidium Frankfurt

Die verdächtigen Körnchen, die am Dienstag im Frankfurter Stadtwald an vielen Stellen gefunden wurden, sind rötlich. Das Forstamt prüft nun, ob die ausgelegten Köder giftig sind. "Der Förster hat die Köder eingesammelt und untersucht den noch unbekannten Stoff", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Tiere seien nach ersten Erkenntnissen noch nicht zu Schaden gekommen.

Die Polizei hatte in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung Spaziergänger und Hundebesitzer vor möglichen Giftködern gewarnt und zur Vorsicht gemahnt. Passanten hatten die Beamten am Feiertag darüber informiert. Es handelt sich um eine rötliche, Granulat ähnliche Substanz, die jeweils in kleinen Mengen ausgelegt worden war. Der Bereich zwischen der Darmstädter Landstraße und der Mörfelder Landstraße sei regelrecht übersäht gewesen mit den vermeintlichen Ködern, schilderte die Polizei.

Kein Einzelfall

"Es kommt leider immer mal wieder vor, dass Hundehasser Giftköder im Stadtwald oder an anderen Orten auslegen", sagte eine Polizeisprecherin. Damit die Polizei ermittle, müsse aber jemand geschädigt werden. Dann sei es unter Umständen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.

Auch in anderen Teilen Hessens gibt es Hundehasser: In Neustadt (Marburg-Biedenkopf) beispielsweise hatte ein Hundehalter Ende Februar einen ausgelegten Wurstköder gefunden. In Lampertheim (Bergstraße) fand eine Hundehalterin Mitte Februar eine Frikadelle, die mit grün-blauer Substanz versehen war.