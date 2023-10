Ein schwer verletzter Mann hat sich nach einer Auseinandersetzung bis zur Polizeidienststelle Limburg geschleppt. Offenbar wurde er zusammengeschlagen.

Die Polizei entdeckte den blutenden 51-Jährigen in der Nacht zum Samstag vor der Dienststelle. Der stark angetrunkene Mann konnte kaum Angaben zu seinem Zustand machen. Offenbar war er von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten fanden in seiner Wohnung Blut- und Kampfspuren. Der Schwerverletzte kam in Krankenhaus.