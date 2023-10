In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Marburg ist es am Dienstagabend zu einer "kleinen Gasverpuffung" gekommen.

Eine Wand sei dadurch eingedrückt worden, so die Polizei am Mittwoch. Verletzt wurde niemand. Die betroffene Wohnung ist erst einmal nicht bewohnbar. Ursache und Schadenshöhe sind noch unklar.