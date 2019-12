Unbekannte Täter haben am Montagmorgen versucht, einen Geldautomaten in der Breitenstraße in Bad Hersfeld zu sprengen.

Laut Polizei wurden die Täter aber offenbar von Zeugen gestört und flohen ohne Beute vom Tatort. Die Fahndung nach ihnen läuft. Der Automat wurde beschädigt, zur Sprengung kam es aber nicht.