Versuchte Tötung am Frankfurter Mainufer Mann attackiert Frau im Café mit Rasierklinge

Der Angriff kam, als die 28-Jährige in einem Café am Mainufer in Frankfurt saß: Plötzlich attackierte sie ein Mann mit einer Rasierklinge am Hals. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Der mutmaßliche Täter floh in eine Kirche.

Das Frankfurter Mainufer am Eisernen Steg. Bild © Katrin Kimpel (hr)

Der Angriff auf die 28-Jährige passierte am Dienstagnachmittag am Frankfurter Mainufer in der Nähe des Eisernen Stegs. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilten, attackierte ein 27 Jahre alter Mann die Frau, die dort in einem Café saß. Der Mann sei an die Frau herangetreten und habe sie unmittelbar attackiert. Mit einer Rasierklinge verletzte er sie schwer am Hals. Tatverdächtiger flieht in Kirche Nur weil die Frau sich wehrte und eine Zeugin eingriff, ließ der Angreifer schließlich von ihr ab, wie die Ermittler mitteilten. Der 27-Jährige floh daraufhin in eine nahegelegene Kirche, wo ihn Polizisten wenig später festnehmen konnten. Er leistete keinen Widerstand. Die 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft machte noch keine Angaben dazu, ob Täter und Opfer sich kannten. Auch über das mögliche Motiv des mutmaßlichen Täters ist nichts bekannt. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung und gefährlicher Körperverletzung. Der Tatverdächtige sollte noch im Lauf des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.