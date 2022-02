Eine Frau ist in der Nacht zum Sonntag von einem Mann verfolgt und in ihrer Wohnung in Frankfurt-Gallus mit einem Messer attackiert worden.

Trotz ihrer schweren Verletzungen habe die 43-Jährige flüchten können, teilte die Polizei mit. Auf der Straße wurde ein Zeuge auf sie aufmerksam und verständigte den Notruf. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann, wurde noch in der Wohnung festgenommen. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung.