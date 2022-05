Versuchter Einbruch in Schule

Festnahmen Versuchter Einbruch in Schule

Die Polizei hat drei Männer in Petersberg (Fulda) festgenommen, die offenbar versucht haben, in eine Schule einzubrechen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, melde sich in der Nacht zum Dienstag ein Zeuge. Er berichtete, mehrere Menschen versuchten, in das Schulgebäude einzudringen. Die Polizei konnte drei Männer zwischen 18 und 21 Jahre festnehmen. Eine Person flüchtete.