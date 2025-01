Versuchter Mord - Prozessbeginn in Frankfurt

Vor dem Landgericht Frankfurt hat am Mittwoch der Prozess um versuchten Mord in einem Obdachlosenheim begonnen.

Veröffentlicht am 15.01.25 um 15:02 Uhr

Dem 41 Jahre alten Angeklagten wird laut Staatsanwaltschaft versuchter heimtückischer Mord vorgeworfen. Er soll im April 2024 nachts einem weiteren Bewohner einer Unterkunft in Frankfurt mit einem Messer von hinten in den Rücken gestochen haben. Dabei sei die Klinge abgebrochen, sodass nur die Muskeln verletzt worden seien. Der Angeklagte soll zuvor Alkohol getrunken und sich zunehmend aggressiv verhalten haben. Er sitzt in U-Haft.