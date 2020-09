Ermittlungen nach Auto-Attacke an Bushaltestelle

Versuchter Mord? Ermittlungen nach Auto-Attacke an Bushaltestelle

Nachdem er einen Wartenden an einer Bushaltestelle mit seinem Auto angefahren hatte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen versuchter Tötung gegen einen 32-Jährigen.

Das teilte die Behörde am Donnerstag mit. Der 20-Jährige hatte den Zusammenprall am Mittwoch schwerverletzt überlebt. Das Opfer und der mutmaßliche Täter kannten sich den Ermittlern zufolge. Die weiteren Hintergründe seien noch unklar. In dem Auto hatte sich noch eine weitere Person befunden. Sie wurde leicht verletzt.