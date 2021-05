Ein silberfarbener Kombi fuhr in Volkmarsen in den Rosenmontagszug.

Bild © picture-alliance/dpa

Maurice P. muss sich ab Montag vor dem Landgericht Kassel wegen versuchten Mordes in 91 Fällen verantworten. Er steuerte am Rosenmontag 2020 sein Auto in einen Karnevalszug in Volkmarsen. Im Prozess wird wieder die Frage aufkommen, die viele seitdem umtreibt: Warum?

Maurice P. schweigt seit mehr als einem Jahr. Am 24. Februar vergangenen Jahres fuhr der 30-Jährige mit einem Auto in den Karnevalsumzug seiner Heimatstadt Volkmarsen (Waldeck-Frankenberg). 90 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen, darunter Kinder. Ab Montag sitzt er nun auf der Anklagebank vor dem Landgericht Kassel.

Ob Maurice P. dann sein Schweigen bricht, ist nicht nur für den Prozess wichtig - sondern auch für die vielen Verletzten, ihre Angehörigen und Zeugen. Viele in Volkmarsen warten schon sehr lange auf Antworten.

Ungebremst in die Menschenmenge

Die Generalstaatswanwaltschaft Frankfurt wirft dem Angeklagten versuchten Mord in 91 Fällen, Körperverletzung in 90 Fällen und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vor. Insgesamt geht die Generalstaatsanwaltschaft von mehr als 150 Betroffenen aus, die beeinträchtigt oder traumatisiert wurden. Laut Anklage fuhr P. mit seinem Mercedes mit 50 bis 60 Kilometern pro Stunde ungebremst in die Menschenmenge. Unter Drogen- oder Alkoholeinfluss soll er nicht gestanden haben, die Anklage geht davon aus, dass der 30-Jährige schuldfähig ist.

Die Generalstaatsanwaltschaft geht von einer im Vorfeld geplanten Tat aus. Bis Mitte Dezember sind vom Landgericht Kassel über 30 Prozesstermine festgelegt worden.

Messehalle wird mit 360 Plätzen zum Gerichtssaal

Wegen Corona und dem erwarteten großen Interesse wurde der Prozessauftakt in eine Kasseler Messehalle verlegt. Dort stehen insgesamt 360 Plätze für Zuschauer zur Verfügung, 48 davon für die Presse. Das Gericht rechnet damit, dass viele Menschen aus dem rund 40 Kilometer entfernten Volkmarsen anreisen werden, um den Prozessauftakt zu verfolgen.

Im Ort ist die Erinnerung an den Februartag noch längst nicht vorbei. Jedes Mal, wenn sie am Tatort vorbeikommt, denkt die Volkmarserin Monika Schön an die Schreie, den Tumult, die vielen Rettungskräfte und Polizeiautos. Die Coronazeit habe es für die Betroffenen zusätzlich sehr schwer gemacht, sich auszutauschen.

"Was hat er sich dabei gedacht?"

Der Prozess sei wichtig, sagt Schön: "Was hat der sich eigentlich dabei gedacht", fragt sie sich, wenn sie an Maurice P. denkt. "Ich kann mich nicht reinversetzen, deswegen ist es wichtig, dass er vielleicht doch aussagt - für die Mitmenschen."

Robby Zöllners Tochter war am Tattag beim Karnevalsumzug, sie sah Körper durch die Luft fliegen. Auch Zöllner will Antworten, glaubt aber nicht, dass Maurice P. sein Schweigen bricht: "Ich denke, er wird weiter schweigen, aber die Menschen in Volkmarsen sind etwas beruhigter, wenn er verurteilt wird, dass er zumindest für ein paar Jährchen darüber nachdenken kann."

Bürgermeister Hartmut Linnekugel (parteilos) hofft auf ein Urteil noch in diesem Jahr: "Wichtig wäre für die Stadt und die Vereine, dass der Prozess dieses Jahr abgeschlossen wird. Die Karnevalssaison steht dann wieder vor der Tür" - traditionell eine wichtige Zeit für den Ort. Mit einem gerechten Urteil könne man dann womöglich einen Abschluss finden, hofft der Bürgermeister.

Sendung: hr-iNFO, 03.05.2021, 7.00 Uhr