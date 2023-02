Nach einer brutalen Attacke mit Eisenstangen müssen sich zwei Jugendliche in Marburg wegen versuchten Mordes verantworten. Sie sollen einen 21-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt haben – weil sie ihn für homosexuell hielten.

Nach einer mutmaßlich homophoben Attacke im vergangenen Sommer beginnt am Landgericht Marburg am Montag der Prozess gegen die Tatverdächtigen. Angeklagt sind zwei Jugendliche aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf, die zum Tatzeitpunkt 15 und 16 Jahre alt waren, wie die Staatsanwaltschaft Marburg dem hr auf Anfrage bestätigte.

Den Beschuldigten wird demnach versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Ermittler sehen die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe als erfüllt an.

Mit Eisenstangen veprügelt

Konkret geht es um einen Vorfall, der sich in der Nacht zum 17. Juni 2022 in der Marburger Innenstadt abgespielt haben soll. Auf einer Baustelle sollen die Jugendlichen dort einen Mann in einen Hinterhalt gelockt und mit Eisenstangen auf ihn eingeschlagen haben, weil sie ihn für homosexuell hielten. Dabei hätten sie "billigend in Kauf genommen", den Mann zu töten, teilte Staatsanwalt Timo Ide mit. Das damals 21 Jahre alte Opfer erlitt schwere Verletzungen.

Die Polizei nahm die beiden flüchtigen Tatverdächtigen im Juli 2022 fest. Neben Zeugenaussagen hatten die Ermittler zuvor auch Funkzellen- und Handydaten ausgewertet.

Kundgebung vor dem Landgericht

Aktuell sitzen die Jugendlichen in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen sie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt – so will es das Jugendstrafrecht. Die queere Organisation "Rosa Liste Marburg" hat eine Kundgebung vor dem Landgericht angekündigt

Bis Ende Märze sind noch sieben weitere Verhandlungstermine angesetzt.