Rüsselsheim: Auto rast in Wartenden an Bushaltestelle [Audioseite]

Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Fahrer rast anscheinend mit Absicht in Bushaltestelle

Was zunächst wie ein Unfall aussah, könnte auch ein Mordanschlag gewesen sein: In Rüsselsheim ist ein Auto in eine Bushaltestelle gerast und hat dabei einen Wartenden schwer verletzt. Opfer und Fahrer kannten sich.

Nachdem am Donnerstagnachmittag in Rüsselsheim (Groß-Gerau) ein Pkw in eine Busstation gerast ist und dabei einen 20-Jährigen schwer verletzte, ermittelt die Polizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen haben erste Ermittlungen ergeben, dass der Verletzte und der Fahrer des Wagens sich kannten.

Fahrer vor Ort festgenommen

Augenzeugen hatten der Polizei beschrieben, wie der Wagen, in dem zwei Männer saßen, auf die Bushaltestelle im Stadtteil Königstädten zugerast war. Die herbeigerufenen Beamten konnten den 32-jährigen Fahrer noch vor Ort festnehmen. Bei dem Vorfall wurde auch der Beifahrer verletzt. Er und der 20-Jährige wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe des mutmaßlichen Angriffs sind derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft will am Freitag weitere Details bekannt geben.

Sendung: hr-iNFO, 24.09.2020, 21 Uhr