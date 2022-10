Bei einem Streit soll ein 38-Jähriger im nordhessischen Hessisch Lichtenau seine Ehefrau und einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Dass die Polizei ihn festnehmen konnte, ist seinem Sohn zu verdanken.

Ein 38-Jähriger aus Hessisch-Lichtenau (Werra-Meißner) soll bei einem Streit am Dienstagabend seine Ehefrau und einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Die 34-Jährige wurde mit einer Stichwunde an der Brust in eine Klinik gebracht, der 50-Jährige erlitt Verletzungen am Bauch. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach hatte es zuvor Streit zwischen den beiden Männern gegeben, wobei der 38-Jährige den 50-Jährigen verletzte. Die Ehefrau des Täters flüchtete daraufhin vom Tatort. Ihr Mann habe sie mit einem Auto verfolgt, gewaltsam in sein Fahrzeug gezogen und sei anschließend mit ihr geflohen. Während der Autofahrt habe er ihr ebenfalls eine Stichverletzung zugefügt.

Fahndung in angrenzenden Bundesländern

Laut Polizei wurde in Nordhessen und den angrenzenden Bundesländern nach dem Pkw gefahndet. Letztlich habe der Sohn der Familie telefonisch Kontakt zu seinem Vater aufnehmen und ihn davon überzeugen können, zum Tatort zurückzukehren.

Dort nahm die Polizei den 38-Jährigen widerstandslos fest, wie die Ermittlungsbehörden in Kassel mitteilten. Die 34-Jährige und der 50-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Um was es bei der Auseinandersetzung ging, war zunächst unklar. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.