In Madeira stürzte ein Reisebus mit Deutschen eine Böschung hinab.

In Madeira stürzte ein Reisebus mit Deutschen eine Böschung hinab. Bild © picture-alliance/dpa

Die auf Madeira verunglückte Reisegruppe hatte ihren Urlaub größtenteils bei einem Frankfurter Veranstalter gebucht. Bei dem Busunfall auf der portugiesischen Atlantik-Insel kamen am Mittwochabend 29 Menschen ums Leben, viele weitere wurden schwer verletzt.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Frankfurter Reiseveranstalter entsetzt über Unglück [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Der Frankfurter Reiseveranstalter trendtours veröffentlichte am Donnerstag eine Stellungnahme zu dem Busunglück auf Madeira. Darin heißt es, nach Kenntnis des Unternehmens hätten 51 eigene Gäste in dem Bus gesessen, der am Mittwochabend im Ort Canico eine Böschung hinabgestürzt war und sich mehrfach überschlagen hatte.

Bei dem Unglück waren 29 Menschen ums Leben gekommen, 27 wurden zum Teil schwer verletzt . trendtours zufolge war die Gruppe mit dem bei einem lokalen Veranstalter gecharteten Bus auf dem Weg zu einer Abendveranstaltung in der nahe gelegenen Hauptstadt Funchal.

Reiseunternehmen: "Sind zutiefst erschüttert"

"Wir sind alle zutiefst erschüttert. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Angehörigen", teilte trendtours mit. Woher genau die Opfer stammten, ob auch Urlauber aus Hessen darunter sind, war zunächst nicht bekannt.

Weitere Informationen Hotline für Angehörige Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Hotline für Angehörige eingerichtet. Die Nummer lautet 030 / 5000 3000 Ende der weiteren Informationen

Den portugiesischen Behörden zufolge haben alle getöteten Urlauber die deutsche Staatsangehörigkeit. Es handele sich um 17 Männer und 12 Frauen. Die Opfer sollen zwischen 40 und 60 Jahre alt sein.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wollte am Donnerstag selbst nach Madeira reisen . Er wolle dort mit Betroffenen sprechen und den Portugiesen für ihre Hilfe danken, erklärte Maas.

Warum der Bus von der Straße abkam und eine Böschung hinabstürzte, ist noch unklar. Portugiesische Medien hatten am Mittwochabend von einem klemmenden Gaspedal berichtet. Dies wurde von offizieller Seite bislang nicht bestätigt.