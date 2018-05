Andreas Darsow soll seine Nachbarn getötet und deren behinderte Tochter lebensgefährlich verletzt haben. 2011 wurde er verurteilt, jetzt fordert Star-Anwalt Gerhard Strate eine Wiederaufnahme des Verfahrens.

Rund neun Jahre nach einem Doppelmord in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) will der Verurteilte Andreas Darsow den Fall vor Gericht neu aufrollen lassen. Sein Anwalt Gerhard Strate stellt am Freitagmittag in Darmstadt Details zu dem Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens vor.

Darsow soll Nachbarn getötet haben

Anlass ist eine Tat aus dem April 2009: Der heute 48-Jährige soll seine unmittelbaren Reihenhaus-Nachbarn erschossen und deren behinderte Tochter mit insgesamt zehn Schüssen lebensgefährlich verletzt haben. Das Tatmotiv sollen regelmäßige Lärmbelästigung und laute Schrei aus dem direkt angrenzenden Haus gewesen sein. "Die Tat war ganz klar geplant, der Täter wollte die Familie auslöschen", sagte damals ein Polizeisprecher.

Das Landgericht Darmstadt verurteilte Darsow 2011 nach einem Indizienprozess zu lebenslanger Haft. Aufgrund der festgestellten Schwere der Tat ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausgeschlossen.

Der Verurteilte bestreitet die Tat bis heute. Die Ehefrau von Darsow ist von der Unschuld ihres Mannes überzeugt und kämpft mit dem Verein Monte Christo seit einigen Jahren um einen neuen Prozess.

Strate zweifelt an den Indizien

Rechtsanwalt Strate, der unter anderem das bayrische Justizopfer Gustl Mollath vertrat, beschäftigt sich seit Oktober 2012 mit dem Fall. Im März 2013 sagte er Unterstützung bei der Ausarbeitung des Wiederaufnahmegesuchs zu. "Ich habe nicht den festen Eindruck, dass hier jemand unschuldig ist. Ich habe aber den festen Eindruck, dass er so nie hätte verurteilt werden dürfen", sagte er in einem ZDF-Interview.

Zweifel hat Strate vor allem am Motiv und dem Haupt-Indiz. Darsow soll bei der Tat eine PET-Flasche als Schalldämpfer benutzt und sich vorher auf seinem Arbeitsrechner eine Bauanleitung dazu angesehen haben. Ein Schalldämpfer dieser Art hätte laut Strate jedoch zum einen den Lärm der Überschall-Munition nicht gemindert und zum anderen größere Schaumstücke am Tatort hinterlassen müssen. Diese habe es jedoch nicht gegeben.

Geringe Chancen auf Erfolg

Statistiken zufolge sind Wiederaufnahmeverfahren selten. Unter den 2016 abgeschlossenen 3.620 Gerichtsverfahren an hessischen Landgerichten waren lediglich 21 Wiederaufnahmeverfahren. Die Erfolgsquote liegt bei unter fünf Prozent.