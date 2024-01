Verurteilter Straftäter in Marburg abgetaucht

Die Polizei in Marburg sucht nach einem verurteilten Sexualstraftäter, der aus seinem genehmigten Urlaub nicht in die forensische Klinik zurück kam.

Nach Angaben vom Donnerstag sollte der 29-Jährige am 25. Oktober in die Klinik in Bad Emstal (Kassel) zurückkehren. Er war zuletzt wohnhaft im Kreis Marburg-Biedenkopf und stand vor seiner Entlassung auf Bewährung.