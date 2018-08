Die Spurensicherung vor dem Wohnhaus in Mörlenbach.

Die Spurensicherung vor dem Wohnhaus in Mörlenbach. Bild © hr

Feuerwehr findet Kinderleichen in brennendem Haus im Odenwald

Zwei tote Kinder im brennenden Haus, die mutmaßlichen Eltern in der geschlossenen Garage in einem Auto: Eine Zwangsräumung hat im südhessischen Mörlenbach offenbar zu einer Verzweiflungstat geführt.

Es begann als Einsatz der Feuerwehr, nun spricht die Polizei von einem möglichen "Familiendrama": In Mörlenbach (Bergstraße) hat die Feuerwehr im Zuge von Löscharbeiten zwei tote Kinder in einem brennenden Haus gefunden. Es handelt sich um ein 10-jähriges Mädchen und einen 13-jährigen Jungen, wie die Polizei am Freitag bestätigte.

Eine 46-jährige Frau und ihr 58-jähriger Ehemann wurden lebend aus einem Auto in der Garage gerettet. Der Motor des Wagens lief. Ob sie sich umbringen wollten, war zunächst nicht klar.

Unklar war auch, ob es sich dabei um die leiblichen Eltern der toten Kinder handelt. Fest steht, dass sie als Familie zusammengelebt haben. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und sind laut Polizei außer Lebensgefahr.

Haus wurde zwangsversteigert

Der Brand im Ortsteil Bettenbach war laut Polizei in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen. Der Notruf ging gegen 7.20 Uhr am Freitagmorgen ein. Das Haus war nach Angaben eines Insolvenzverwalters zwangsversteigert worden und sollte an diesem Vormittag den neuen Besitzern übergeben worden.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kam und wie die Kinder ums Leben gekommen sind, muss noch ermittelt werden.